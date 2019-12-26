Лаборатория моды SuzieM из Адыгеи вошла в топ дизайнерских марок России 2019 года
Аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг по итогам 2019 года
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В список лучших российских дизайнерских марок вошли десять компаний, среди них — лаборатория моды SuzieM под руководством дизайнера из Адыгеи Сусанны Макеровой.
Главный критерий оценки — способность дизайнера достигнуть баланса между актуальными тенденциями моды и собственным индивидуальным стилем, сообщил порталу Юга.ру Александр Хилькевич.
«При этом задача Сусанны была одной из самых сложных, так как она работает в этническом формате. С одной стороны, эта тема сейчас очень перспективна и востребована на международном подиуме, с другой — очень мало кому удается придумать жизнеспособную коллекцию с элементами этники, чтобы при этом она не выглядела надуманной и бутафорской. Коллекция Макеровой "яРуническая-1", которая была продемонстрирована в этом сезоне в рамках международного фестиваля "Этномода", очень правильно соединила в себе современный стиль, концептуальность и этнические акценты и была абсолютно комфортной и носибельной», — прокомментировал Хилькевич включение дизайнерской марки SuzieM в число лучших компаний.
Владелица и креативный директор марки SuzieM Сусанна Макерова отметила, что для ее команды очень почетно получить высокую оценку международного аналитика моды Александра Хилькевича, которая задает высокую планку в дальнейшей работе.
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«Существует гипотеза о том, что руны и тамги [родовой фамильный знак черкесов — Юга.ру] имеют одно происхождение. Коды прошлого — загадка современности. Об этом коллекция "яРуническая-1". Нашей задачей было обратиться к знаковости в одежде, в частности в декоре, который мы выполнили в современной технике печати. Крупные элементы орнамента в изделии являются этноакцентом. Смысловая составляющая этнознака намеренно упрощена — в этом просматривается самобытность», — рассказала Сусанна Макерова.
Она добавила, что вторая коллекция, Scherzo («Скерцо»), представленная на фестивале «Этномода», была создана в коллаборации с итальянским дизайнером Лукой Боффи.
В топ-10 «Лучшие дизайнерские марки 2019, Россия» по версии Александра Хилькевича вошли (по алфавиту):
- Alena Akhmadullina (Алена Ахмадуллина)
- Izeta (Изета Гаджиева)
- Nina Donis (Нина Неретина и Донис Пупис)
- SuzieM (Сусанна Макерова)
- Tatyana Parfionova (Татьяна Парфенова)
- Ulyana Sergeenko (Ульяна Сергеенко)
- Valentin Yudashkin (Валентин Юдашкин)
- Viva Vox (Олег Овсиев)
- WOS (Андрей Артемов)
- Yulia Nikolaeva (Юлия Николаева).
Александр Хилькевич — модный аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций. В 2001 году Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.
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