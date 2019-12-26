Лаборатория моды SuzieM из Адыгеи вошла в топ дизайнерских марок России 2019 года

В список лучших российских дизайнерских марок вошли десять компаний, среди них — лаборатория моды SuzieM под руководством дизайнера из Адыгеи Сусанны Макеровой.

Главный критерий оценки — способность дизайнера достигнуть баланса между актуальными тенденциями моды и собственным индивидуальным стилем, сообщил порталу Юга.ру Александр Хилькевич.

«При этом задача Сусанны была одной из самых сложных, так как она работает в этническом формате. С одной стороны, эта тема сейчас очень перспективна и востребована на международном подиуме, с другой — очень мало кому удается придумать жизнеспособную коллекцию с элементами этники, чтобы при этом она не выглядела надуманной и бутафорской. Коллекция Макеровой "яРуническая-1", которая была продемонстрирована в этом сезоне в рамках международного фестиваля "Этномода", очень правильно соединила в себе современный стиль, концептуальность и этнические акценты и была абсолютно комфортной и носибельной», — прокомментировал Хилькевич включение дизайнерской марки SuzieM в число лучших компаний.

Владелица и креативный директор марки SuzieM Сусанна Макерова отметила, что для ее команды очень почетно получить высокую оценку международного аналитика моды Александра Хилькевича, которая задает высокую планку в дальнейшей работе.