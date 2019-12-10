Майонез, шампанское и колбаса. Топ-5 вредных продуктов новогоднего стола

Краснодарский край, Вся Россия

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Диетолог Мария Дубская рассказала, какие продукты не стоит использовать в новогоднем меню

Во время беседы с журналистами «Пятого канала», диетолог назвала топ-5 вредных продуктов, которые не рекомендовала использовать в новогоднем ужине.

В антирейтинге эксперта первое место занял майонез. Она посоветовала заменить его на греческий либо обычный йогурт без вкусовых добавок.

Второе место диетолог присудила шампанскому, которое опасно для организма из-за большого содержания сахара. Пузырьки же газа наносят дополнительный вред ЖКТ, раздражая его, напомнила Дубская.

Вредными диетолог считает и жирную свинину, ветчину, колбасу. Не принесут пользы, по мнению Дубской, и соленья: эксперт посоветовала заменить маринованные овощи на свежие.

Сладкому и выпечке также не место на новогоднем столе. Больше пользы для организма принесет закуска из фруктов, а десерт лучше оставить на утро 1 января, отметила диетолог.

Также Дубская рассказала, что она сама будет готовить на Новый год. В меню диетолог планирует включить печеного кролика, фаршированный перец, овощи, сыр, фрукты и сухое вино, сообщает 10 декабря «360».

Как писали Юга.ру, как улучшить привычный вкус традиционного новогоднего салата оливье, рассказал шеф-повар Константин Ивлев. Отметим, в 2019 году стоимость практически всех ингредиентов оливье увеличилась до 10%. Теперь одна порция салата обойдет россиянам в 340 рублей. Всего же на новогодний ужин жители России готовы потратить 10 тыс. рублей.

Еда Новый год

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