На стене котельной в Краснодаре нарисовали портрет Юрия Никулина
В Краснодаре в декабре на улице Бершанской появился портрет актера Юрия Никулина
Граффити появились на стене котельной рядом со зданием администрации Пашковского сельского округа, которое расположено на улице имени Евдокии Бершанской, 117. На рисунке изображен актер Юрий Никулин в роли фронтового журналиста Лопатина из фильма «20 дней без войны» Алексея Германа.
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Над граффити работают краснодарские художники Евгений Устинский и Юрий Блонский. Для них это первая работа на большой площади и с применением аэрозольных баллончиков. Они еще не полностью закончили рисунок и продолжают доделывать его, сообщили 18 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.
В администрации Пашковского сельского округа рассказали, что это первая работа из серии уличных картин, которую планируют создать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фильм «20 дней без войны» Алексей Герман снял в 1976 году. В основу сценария лег цикл повестей Константина Симонова «Из записок Лопатина». Действие фильма происходит в 1942 году. Фронтовой журналист Лопатин из Сталинграда приезжает в 20-дневный отпуск в Ташкент и знакомится с реалиями мирной жизни в военное время.
Как писали Юга.ру, 28 ноября итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе начал рисовать на стене администрации Краснодара граффити, изображающее музыкантов. Художнику пришлось прервать работу из-за погоды, он пообещал закончить рисунок в январе.
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