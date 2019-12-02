Путин разрешил спецслужбам сбивать дроны-нарушители

Вся Россия

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Президент РФ Владимир Путин 2 декабря подписал закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники в случае угрозы безопасности

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что дроны можно сбивать «в целях защиты жизни и здоровья граждан» с помощью «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления», воздействия на их пункты управления, а также повреждения и уничтожения беспилотников.

Также закон дает право силовикам забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники, если они представляют угрозу для людей.

Этими полномочиями наделяются сотрудники пяти ведомств — ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ, пишет RT

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Напомним, в 2016 году в России были приняты изменения в Воздушный кодекс, согласно которым летательные аппараты весом более 250 граммов должны быль зарегистрированы, и на каждый полет требуется получить соответствующее разрешение. Несанкционированные полеты на радиоуправляемых самолетах, вертолетах, дронах и коптерах физическими лицами вне помещений запрещены. Нарушителям грозят штрафы.

В марте 2019 года в Министерстве внутренних дел России заявили, что для борьбы с несанкционированными полетами беспилотников можно привлекать орлов. В 2018 году Минтранс предложил сбивать дроны за несанкционированные полеты. 

Безопасность Владимир Путин Закон

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