Путин разрешил спецслужбам сбивать дроны-нарушители

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что дроны можно сбивать «в целях защиты жизни и здоровья граждан» с помощью «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления», воздействия на их пункты управления, а также повреждения и уничтожения беспилотников.

Также закон дает право силовикам забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники, если они представляют угрозу для людей.

Этими полномочиями наделяются сотрудники пяти ведомств — ФСО, Росгвардии, МВД, СВР и ФСБ, пишет RT.