Три дома снова остались без света из-за аварии под Краснодаром
В поселке Российском 24 ноября из-за перегрузки снова выгорела трансформаторная подстанция
Авария на трансформаторной подстанции произошла вечером 24 ноября в поселке Российском. Из-за этого без электричества остались три дома по улице Парижской, 5/1, 5/2 и Рымникской, 13. Трансформатор сгорел из-за перегрузки.
«Это достаточно серьезная авария — для восстановления электроснабжения требуется приобрести новый трансформатор и установить его», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Специалисты заменят трансформатор на новый в течение 25 ноября. Электрики подключили дизельные генераторы на время ремонта. Кроме того, все дома, которые получали электроэнергию от подстанции, — из разряда самовольно возведенных. В этих зданиях все системы работают от электроэнергии, поэтому из-за отключения света у жильцов нет воды и отопления.
Напомним, похожая авария в поселке Российском произошла вечером 21 ноября. Из-за перегрузки на подстанции произошел пожар. Без света остались девять жилых многоэтажек, в которых нет газа и отопления. Для местных жителей установили большую палатку (М-30), световую башню и генератор. Позже во двор на улице Измаильской для жильцов привезли кипяток и бутерброды.
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