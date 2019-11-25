Три дома снова остались без света из-за аварии под Краснодаром

Авария на трансформаторной подстанции произошла вечером 24 ноября в поселке Российском. Из-за этого без электричества остались три дома по улице Парижской, 5/1, 5/2 и Рымникской, 13. Трансформатор сгорел из-за перегрузки.

«Это достаточно серьезная авария — для восстановления электроснабжения требуется приобрести новый трансформатор и установить его», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты заменят трансформатор на новый в течение 25 ноября. Электрики подключили дизельные генераторы на время ремонта. Кроме того, все дома, которые получали электроэнергию от подстанции, — из разряда самовольно возведенных. В этих зданиях все системы работают от электроэнергии, поэтому из-за отключения света у жильцов нет воды и отопления.