Жителям трех домов под Краснодаром вернули электричество

В поселке Российском 24 ноября из-за перегрузки выгорела трансформаторная подстанция. Из-за этого без электричества остались три дома по улице Парижской, 5/1, 5/2 и Рымникской, 13. Для жителей временно подключили дизельные генераторы.

Вечером 25 ноября специалисты завершили работы по установке нового трансформатора. К 20:00 подстанцию полностью запитали и вернули электроснабжение.

«Около 01.00 25 ноября был доставлен и подключен дизель-генератор — чтобы в дома поступали свет, тепло и вода. В течение дня 25 ноября управляющая компания приобрела новый трансформатор, его установили и подключили», —сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, похожая авария в поселке Российском произошла вечером 21 ноября. Из-за перегрузки на подстанции произошел пожар. Без света остались девять жилых многоэтажек, в которых нет газа и отопления. Для местных жителей установили большую палатку (М-30), световую башню и генератор. Позже во двор на улице Измаильской для жильцов привезли кипяток и бутерброды.