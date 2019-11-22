Под Краснодаром установили палатку для обогрева жильцов на время ремонта трансформаторной подстанции

Вечером 21 ноября на трансформаторной подстанции в поселке Российском из-за серьезной перегрузки произошел пожар. Без света остались девять многоквартирных домов в районе улиц Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской. Во многих из них нет отопления и газа — тепло поступает в квартиры от электроприборов. Огонь потушили тем же вечером, специалисты начали ремонтировать подстанцию.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, пожар случился из-за того, что к подстанции подключено слишком много абонентов. При похолодании жильцы включили отопительные приборы и нагрузка в несколько раз превысила ее мощность. Ситуация осложнилась тем, что конструкция подстанции не давала возможности подключить к ней генераторы.

«Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшее время привезет и установит рядом с домом по улице Измаильской, 10 большую палатку (М-30), световую башню, генератор. В палатке будут тепловые пушки. Палатка станет пунктом обогрева для тех, кому это будет необходимо», — рассказали в пресс-службе мэрии ночью.