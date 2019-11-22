Жителям обесточенных домов под Краснодаром привезли кипяток и бутерброды

В поселке Российском 22 ноября продолжают устранять аварию после пожара на трансформаторной подстанции

Вечером 21 ноября на трансформаторной подстанции в поселке Российском из-за перегрузки произошел пожар. Без света остались девять жилых многоэтажек, в которых нет газа и отопления. Для местных жителей установили большую палатку (М-30), световую башню и генератор. Позже во двор на улице Измаильской приехала спецмашина, где люди могут выпить чая, кофе, набрать горячей воды в термосы.

Кроме того, на место аварии организовали подвоз питьевой воды, а также привезли бутерброды.

«Устранить аварию планируют в течение ближайших часов. Аварийно-восстановительные работы без остановок продолжались в течение всей ночи. Уже завершена значительная часть ремонта подстанции. Вернуть электроснабжение планируется в районе полудня», — рассказал глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

Электрики за ночь демонтировали все поврежденное огнем оборудование. После того как привезли новую технику, специалисты приступили к ее установке, сообщили в пресс-службе мэрии города.