Экс-главу Белореченского района Имгрунта утвердили в должности главы Ялты

Имгрунт, с начала октября исполнявший обязанности сити-менеджера Ялты, был утвержден в должности единогласно.

Как писали Юга.ру, главы администраций городов и районов Крыма 18 сентября написали заявления об увольнении по предложению главы Крыма Сергея Аксенова. Он пояснил, что это решение было принято в связи с необходимостью перезагрузки всех органов власти.

Еще одной чиновницей из Краснодарского края, перешедшей на работу в администрацию Ялты, стала бывшая вице-мэр Сочи Ирина Романец.

Напомним, в октябре стало известно, что в Ялте будет располагаться игорная зона. Все соглашения планируют подписать до конца года, а создать игорную зону планируется за два года.