Экс-главу Белореченского района Имгрунта утвердили в должности главы Ялты
Депутаты горсовета Ялты 1 ноября выбрали главой администрации курорта Ивана Имгрунта, который ранее возглавлял Белореченский район Кубани
Имгрунт, с начала октября исполнявший обязанности сити-менеджера Ялты, был утвержден в должности единогласно.
Как писали Юга.ру, главы администраций городов и районов Крыма 18 сентября написали заявления об увольнении по предложению главы Крыма Сергея Аксенова. Он пояснил, что это решение было принято в связи с необходимостью перезагрузки всех органов власти.
Еще одной чиновницей из Краснодарского края, перешедшей на работу в администрацию Ялты, стала бывшая вице-мэр Сочи Ирина Романец.
Напомним, в октябре стало известно, что в Ялте будет располагаться игорная зона. Все соглашения планируют подписать до конца года, а создать игорную зону планируется за два года.
Биография Ивана Имгрунта
Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. Окончил Свердловский юридический институт (1986), получил диплом института экономики и управления Кубанской государственной медицинской академии (2003). Служил в армии, с 1986 года работал в прокуратуре в разных городах Казахстана.
В 1992 году переехал в Краснодарский край, после чего занимал руководящие должности в Белореченской межрайонной прокуратуре. В декабре 1999 года стал депутатом Белореченского городского совета.
С 2000 по 2017 год занимал должность главы Белореченского района. С февраля по май 2019 года Иван Имгрунт был помощником председателя совета министров Крыма, с июня работал заместителем главы Ялты, 15 августа назначен первым заместителем главы администрации курорта.
Уголовное дело
В 2017 году на Имгрунта завели уголовное дело за превышение полномочий. В 2012 году муниципалитет незаконно продал частной компании участок земли площадью 0,8 га из государственного лесного фонда. По данным следствия, Иван Имгрунт содействовал ряду незаконных сделок, в результате которых государству был нанесен ущерб в 4,2 млн рублей.
В 2017 году Имгрунт покинул пост главы района, а в марте 2019 года на сайте администрации Белореченского района появилась информация о том, что его полностью реабилитировали.
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