«Победа» на 40% поднимет цены на рейсы в Россию
Авиакомпания «Победа» рассказала о подорожании билетов из зарубежных аэропортов в Россию с конца октября
Билеты на рейсы авиакомпании из других стран в Россию подорожают на 25 евро с 28 октября. Это связано с действиями транспортной прокуратуры — теперь перевозчик вынужден включить в цену стоимость регистрации в иностранных аэропортах, объяснили в «Победе». По курсу Центробанка, 25 евро — это около 1,8 тыс. рублей.
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Напомним, 8 октября Московский городской суд удовлетворил иск московской транспортной прокуратуры и запретил «Победе» брать деньги за регистрацию на стойках зарубежных аэропортов. После этого авиакомпания решила включить эту процедуру в стоимость билетов. При этом в иностранных аэропортах размер платы за регистрацию устанавливается индивидуально, но в среднем он составляет 25 евро, рассказала «Ведомостям» представитель «Победы» Елена Селиванова.
В прошлом году средняя цена билета авиакомпании на международных линиях составляла 4,5 тыс. рублей. Билеты в среднем подорожают на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост.
Как писали Юга.ру, «Победа» с 4 сентября 2018 года повысила стоимость багажного места до 10 кг с 499 рублей до 777 рублей. С 18 февраля авиакомпания ввела новые правила провоза ручной клади.
В начале октября российские авиаперевозчики обратились к правительству с просьбой принять меры, чтобы защитить их от конкуренции с иностранными лоукостерами.
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