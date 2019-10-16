«Победа» на 40% поднимет цены на рейсы в Россию

Авиакомпания «Победа» рассказала о подорожании билетов из зарубежных аэропортов в Россию с конца октября

Билеты на рейсы авиакомпании из других стран в Россию подорожают на 25 евро с 28 октября. Это связано с действиями транспортной прокуратуры — теперь перевозчик вынужден включить в цену стоимость регистрации в иностранных аэропортах, объяснили в «Победе». По курсу Центробанка, 25 евро — это около 1,8 тыс. рублей.

Напомним, 8 октября Московский городской суд удовлетворил иск московской транспортной прокуратуры и запретил «Победе» брать деньги за регистрацию на стойках зарубежных аэропортов. После этого авиакомпания решила включить эту процедуру в стоимость билетов. При этом в иностранных аэропортах размер платы за регистрацию устанавливается индивидуально, но в среднем он составляет 25 евро, рассказала «Ведомостям» представитель «Победы» Елена Селиванова.

В прошлом году средняя цена билета авиакомпании на международных линиях составляла 4,5 тыс. рублей. Билеты в среднем подорожают на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост.