Российские авиакомпании просят спасти их от иностранных недорогих конкурентов

Режим приоткрытого неба. Авиакомпании из России обратились к Минтрансу с просьбой существенно ограничить иностранным конкурентам полеты из Санкт-Петербурга в режиме открытого неба. Это такой режим, когда в аэропорт «Пулково» могли бы летать авиакомпании не только из стран, с которыми подписаны соглашения об авиамаршрутах, но и любой иностранный перевозчик. Отсутствие подобного режима считается главной причиной, по которой на российский рынок не могут выйти такие европейские лоукостеры, как Ryanair, EasyJet и Norwegian.

Что предлагают российские авиакомпании? В письме, оказавшемся в распоряжении «Ведомостей», они указывают, что зарубежные рейсы для них — единственные прибыльные. В связи с этим они просят предложить иностранным конкурентам режим открытого неба только в города, находящиеся не ближе чем в 200 км от тех, куда уже летают из Санкт-Петербурга российские перевозчики. По данным газеты, Минтранс поддержит это предложение.

Что потеряет аэропорт? Участвующая в управлении аэропортом на правах концессии компания «Воздушные врата Северной столицы» предполагает, что если бы режим открытого неба работал в Санкт-Петербурге для 33 стран Европы, у «Пулково» к 2025 году были бы дополнительно 5,9 млн человек (за весь 2018 год аэропорт принял 18,1 млн человек).

Что потеряют люди? В первую очередь — возможность покупать недорогие билеты. Аналитики считают, что европейские лоукостеры работали бы над тем, чтобы конкурировать с российскими авиакомпаниями за счет цен. Сотрудники двух авиакомпаний и вовсе уверены, что иностранцы выдавили бы российских перевозчиков с рынка международных перевозок из Санкт-Петербурга.