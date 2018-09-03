«Победа» в полтора раза увеличит стоимость багажа после предупреждения ФАС
Авиакомпания «Победа» с 4 сентября повысит стоимость багажного места до 10 кг с 499 рублей до 777 рублей
Как заявили в пресс-службе «Победы», в компании поднимут цену из-за того, что Федеральная антимонопольная служба потребовала разрешить каждому пассажиру в рамках одного бронирования покупать багаж по единому тарифу.
Ранее тариф был доступен только на сайте авиакомпании и на ограниченное количество мест багажа по специальной цене.
Как сообщали Юга.ру, 29 августа ФАС обвинила компанию в навязывании невыгодных условий провоза багажа. Лоукостер давал возможность купить багажное место до 10 кг за разную стоимость при индивидуальном и групповом бронировании. Для одного пассажира стоимость составляла 499 рублей, для каждого участника коллективного бронирования — 1 тыс. 499 рублей.
В октябре 2017 года Минтранс утвердил вес ручной клади в 5 кг для невозвратных билетов. «Победа» подала иск об отмене бесплатного провоза ручной клади, но 7 августа суд отменил иск авиакомпании.
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