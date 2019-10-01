Новым наставником «Урожая» стал старший тренер юношеской сборной России Гордеев

Тренерский штаб желто-зеленых вместе с предыдущим наставником Андреем Юдиным остается в команде всем составом и будет работать под руководством нового наставника.

Нового наставника команде представили 1 октября. Им стал 44-летний Андрей Гордеев, который до этого работал старшим тренером юношеской сборной России. Также Гордеев в разные годы тренировал «СКА-Хабаровск», «Мордовию», «Анжи», «Сибирь», «Сатурн» и «Металлург».

«Квалификация и профессионализм не вызывают сомнения. Но спортивный результат довлеет. И я, как генеральный директор, чувствую, что мы зашли в некий тупик. Есть понимание, что это нужно менять», — отметил Лысенко.

Сам Гордеев, обращаясь к подопечным, выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

«С благодарностью отношусь к предыдущему тренерскому штабу, потому что непростое было время, какие-то изменения, много молодых, перспективных футболистов, есть и опытные ребята. Важно понимать, что второго шанса такого у коллектива может и не быть. А выигрывает всегда коллектив. Поэтому чтобы стать таким коллективом, чтобы набирать очки, чтобы повышать и свое реноме, и реноме клуба, нужно соответствовать. Это непросто, но нам по силам», — сказал Гордеев.

Он добавил, что резерв видит именно в организации игры.