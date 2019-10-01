Новым наставником «Урожая» стал старший тренер юношеской сборной России Гордеев
В ФК «Урожай» сменился главный тренер
Нового наставника команде представили 1 октября. Им стал 44-летний Андрей Гордеев, который до этого работал старшим тренером юношеской сборной России. Также Гордеев в разные годы тренировал «СКА-Хабаровск», «Мордовию», «Анжи», «Сибирь», «Сатурн» и «Металлург».
Тренерский штаб желто-зеленых вместе с предыдущим наставником Андреем Юдиным остается в команде всем составом и будет работать под руководством нового наставника.
Генеральный директор «Урожая» Станислав Лысенко, комментируя назначение, отметил, что кадровые перестановки были необходимы клубу.
«Квалификация и профессионализм не вызывают сомнения. Но спортивный результат довлеет. И я, как генеральный директор, чувствую, что мы зашли в некий тупик. Есть понимание, что это нужно менять», — отметил Лысенко.
Сам Гордеев, обращаясь к подопечным, выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
«С благодарностью отношусь к предыдущему тренерскому штабу, потому что непростое было время, какие-то изменения, много молодых, перспективных футболистов, есть и опытные ребята. Важно понимать, что второго шанса такого у коллектива может и не быть. А выигрывает всегда коллектив. Поэтому чтобы стать таким коллективом, чтобы набирать очки, чтобы повышать и свое реноме, и реноме клуба, нужно соответствовать. Это непросто, но нам по силам», — сказал Гордеев.
Он добавил, что резерв видит именно в организации игры.
Как сообщали Юга.ру, созданный вместо обанкротившейся «Кубани» «Урожай» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в зоне «Юг» первенства ПФЛ и не смог выйти в ФНЛ. В текущем сезоне по итогам 11 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице.
Станислав Лысенко в начале июля рассказал о проблемах с финансами в клубе: по его словам, зарплаты футболистов будут снижаться, штат — сокращаться, а от выездных тренировочных сборов команда планировала отказаться.
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