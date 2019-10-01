Один человек погиб и двое пострадали при столкновении машины с деревом на Кубани

Краснодарский край

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В Темрюкском районе вечером 30 сентября произошла автомобильная авария. Есть жертвы

ДТП случилось около 18:30 на 6-м км трассы поселок Стрелка — Старотитаровская — поселок Прогресс. По предварительным данным, 32-летний водитель машины ВАЗ-2110 съехал с дороги и врезался в дерево.

На месте аварии погиб мужчина, который был за рулем автомобиля. Двух его пассажиров с разными травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, сообщается в инстаграме ГИБДД ДПС ОМВД РФ по Темрюкскому району.

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На дорогах Краснодарского края нередко случаются ДТП, в которых машины сталкиваются с деревьями. Ка писали Юга.ру, 2 июля в центре Белореченска двое парней разбились, врезавшись в дерево. 17 июля под Геленджиком при столкновении микроавтобуса с деревом погибли две девочки и двое взрослых. В конце сентября в Гулькевичском районе пьяная женщина без прав врезалась в дерево. В ее машине ехали трое детей, обошлось без погибших.

ДТП смерть Темрюкский район

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