Один человек погиб и двое пострадали при столкновении машины с деревом на Кубани

В Темрюкском районе вечером 30 сентября произошла автомобильная авария. Есть жертвы

ДТП случилось около 18:30 на 6-м км трассы поселок Стрелка — Старотитаровская — поселок Прогресс. По предварительным данным, 32-летний водитель машины ВАЗ-2110 съехал с дороги и врезался в дерево.

На месте аварии погиб мужчина, который был за рулем автомобиля. Двух его пассажиров с разными травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, сообщается в инстаграме ГИБДД ДПС ОМВД РФ по Темрюкскому району.