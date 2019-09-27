На Кубани пьяная женщина без прав врезалась в дерево на машине с тремя детьми

В Гулькевичском районе 27 сентября произошло ДТП с пятью пострадавшими, в том числе тремя детьми

Авария случилась около 2:30 на трассе Гулькевичи — село Отрадо-Ольгинское. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21120 ехала из Новокубанска в сторону Гулькевичей. Из-за превышения скорости она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадала водитель и четверо пассажиров, среди которых девятилетняя девочка, трехлетний и четырехмесячный мальчики, которые ехали без детских автокресел. Также пострадала 24-летняя пассажирка — мать обоих мальчиков.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у женщины, которая управляла машиной, не было прав. Предварительно, она была пьяна.

На водителя составили административные протоколы. Также сотрудники ГИБДД решают вопрос о возбуждении против женщин административного дела по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей), сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.