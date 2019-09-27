На Кубани пьяная женщина без прав врезалась в дерево на машине с тремя детьми
В Гулькевичском районе 27 сентября произошло ДТП с пятью пострадавшими, в том числе тремя детьми
Авария случилась около 2:30 на трассе Гулькевичи — село Отрадо-Ольгинское. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21120 ехала из Новокубанска в сторону Гулькевичей. Из-за превышения скорости она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадала водитель и четверо пассажиров, среди которых девятилетняя девочка, трехлетний и четырехмесячный мальчики, которые ехали без детских автокресел. Также пострадала 24-летняя пассажирка — мать обоих мальчиков.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что у женщины, которая управляла машиной, не было прав. Предварительно, она была пьяна.
На водителя составили административные протоколы. Также сотрудники ГИБДД решают вопрос о возбуждении против женщин административного дела по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей), сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В июле в Краснодарском крае произошло похожее ДТП, где пострадали дети, которых вез их родитель. На трассе в Темрюкском районе пьяный мужчина выехал на встречку и врезался в грузовик. Пострадали четыре ребенка, которые ехали непристегнутыми.
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