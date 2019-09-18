В Сочи психически больного мужчину лишили права хранить охотничье ружье

У жителя Сочи с психическим расстройством в сентябре нашли оружие, на которое ему выдали разрешение

Прокуратура Центрального района Сочи установила, что 42-летний местный житель, у которого диагностировали психическое расстройство, хранит дома охотничье ружье. При этом у мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия. По мнению прокуратуры, это создает угрозу жизни и здоровью окружающим.

Прокурор района подал в суд иск, в котором попросил лишить сочинца права на хранение оружие и обязать его сдать ружье. В результате суд удовлетворил иск, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Сочи произошло уже несколько случаев, когда местные жители стреляли из окон. Так, в апреле сочинец выстрелил в полицейского, который со знакомыми играл в футбол на спортплощадке. В начале июня житель курорта открыл стрельбу с балкона возле детской площадки, его задержали. В июле мужчина устроил стрельбу с балкона, а прибывшие силовики нашли его мертвым.