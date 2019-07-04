В Сочи мужчина открыл стрельбу с балкона, прибывшие силовики нашли его мертвым
В Сочи выясняют обстоятельства гибели 49-летнего мужчины, открывшего перед этим стрельбу с балкона
Инцидент произошел 4 июля в жилом районе на улице Полтавской. Местные жители пожаловались в полицию на мужчину, который, стоя на балконе, стрелял в воздух. Прибывшие к месту ЧП полицейские проникли в его квартиру, где мужчину обнаружили мертвым.
«По факту гибели 49-летнего местного жителя следственным отделом по центральному району города Сочи проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в начале июня сочинец открыл стрельбу с балкона возле детской площадки. Сотрудники полиции задержали его и составили административный материал. А в апреле житель курорта стрелял в мужчин, игравших на спортплощадке в футбол.
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