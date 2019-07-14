Подростки устроили погром в кинотеатре Геленджика

Видео из кинотеатра опубликовали в группе «НеДетские развлечения» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в здании выбиты стекланные двери, по помещению валяется разорванная кинолента и документы, разбита техника, на окне нарисованы неприличные надписи.

Автор видео рассказывается, что это могли сделать подростки. По его словам, одну девушку уже задержали.