Подростки устроили погром в кинотеатре Геленджика
В Геленджике неизвестные устроили погром в кинотеатре «Буревестник»
Видео из кинотеатра опубликовали в группе «НеДетские развлечения» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в здании выбиты стекланные двери, по помещению валяется разорванная кинолента и документы, разбита техника, на окне нарисованы неприличные надписи.
Автор видео рассказывается, что это могли сделать подростки. По его словам, одну девушку уже задержали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 14 июля рассказали, что по факту происшествия проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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