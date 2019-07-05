В Краснодаре запретят съезд с Суворовского путепровода на Ставропольскую из-за ремонта

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 июля начали усиливать конструкцию Суворовского путепровода, из-за этого движение временно ограничат

Специалисты уже сняли верхний слой асфальта на Суворовском путепроводе и начали усиливать 26 балок пролетных строений. Также там заменят тротуары и бордюры, после чего уложат новый асфальт. Сейчас движение организовали по половине дороги — по одной полосе в каждую сторону.

Мэр Краснодара Евгений Первышов провел на Суворовском путопроводе рабочее совещание, на котором рассказал, что дорогу не ремонтировали с конца прошлого века.

Изначально ремонт планировали завершить к 2020 году, однако подрядчик заверил, что работы могут закончить до конца 2019 года.

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После того, как специалисты сделают первую половину путепровода, ее откроют для движения транспорта и подрядчик перейдет на вторую — две полосы на выезд из города при движении к Яблоновскому мосту. Эту часть путепровода соответственно — закроют на ремонт, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На время ремонта в ночь с 15 на 16 июня рабочие закрыли съезд с путепровода на улицу Ставропольскую при движении из города. Его откроют после завершения работ. На участке разработали альтернативную схему движения: нужно свернуть с улицы Суворова на Захарова, затем на Постову и по ней выехать на Ставропольскую.

Для удобства на маршруте откорректируют режимы работы четырех светофоров на пересечениях:

  • улиц Суворова и Захарова;
  • улиц Захарова и Постовой;
  • улиц Постовой и Коммунаров;
  • улиц Постовой и Седина.
Краснодар Ремонт дорог

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