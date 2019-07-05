В Краснодаре запретят съезд с Суворовского путепровода на Ставропольскую из-за ремонта

Специалисты уже сняли верхний слой асфальта на Суворовском путепроводе и начали усиливать 26 балок пролетных строений. Также там заменят тротуары и бордюры, после чего уложат новый асфальт. Сейчас движение организовали по половине дороги — по одной полосе в каждую сторону.

Мэр Краснодара Евгений Первышов провел на Суворовском путопроводе рабочее совещание, на котором рассказал, что дорогу не ремонтировали с конца прошлого века.

Изначально ремонт планировали завершить к 2020 году, однако подрядчик заверил, что работы могут закончить до конца 2019 года.