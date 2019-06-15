В Краснодаре с вечера 15 июня Суворовский мост частично перекроют из-за ремонта

«С 22:00 15 июня для проезда закроют первую половину путепровода (две полосы) на въезд в город от Яблоновского моста. Здесь стартуют масштабные ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также на время ремонта на обеих половинах проезжей части закроют съезд с путепровода на Ставропольскую при движении из города», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта организуют по второй половине путепроводе — по одной полосе в каждую сторону. А попасть на Ставропольскую можно будет, свернув с Суворова на Захарова, затем — на Постовую и по ней выехать на Ставропольскую.