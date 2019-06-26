В Сочи полностью расчистили дорогу, на которую сошел сель

Краснодарский край

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В Красной Поляне Сочи ночью 26 июня завершили работы по расчистке дороги от селя

С дороги убрали всю грязекаменную массу в 1:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» на дорогу в районе Сулимовского ручья сошел сель. Он заблокировал дорогу. Позже спасатели нашли еще одно место схода грязекаменной массы. Общий объем селевого потока составил около 1,5 тыс. куб. метров. На следующий день в месте схода селя расчистили одну полосу дороги для движения легкового транспорта.

Дороги МЧС Сочи Стихийные бедствия
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