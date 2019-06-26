В Сочи полностью расчистили дорогу, на которую сошел сель
В Красной Поляне Сочи ночью 26 июня завершили работы по расчистке дороги от селя
С дороги убрали всю грязекаменную массу в 1:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» на дорогу в районе Сулимовского ручья сошел сель. Он заблокировал дорогу. Позже спасатели нашли еще одно место схода грязекаменной массы. Общий объем селевого потока составил около 1,5 тыс. куб. метров. На следующий день в месте схода селя расчистили одну полосу дороги для движения легкового транспорта.
...и еще 20 новых блюд в ресторанах Краснодара
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.