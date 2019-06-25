В Сочи расчистили одну полосу дороги, которую заблокировал сель
В Красной Поляне 25 июня расчистили одну полосу дорожного полотна для движения легкового транспорта в месте схода селевого потока
По данным на 9:30 убрано около 5 тыс. кубометров грязекаменной массы. Сейчас специалисты расчищают русло ручья и верхнюю часть тела селя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте ЧС усилен режим наблюдения, работает штаб оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона.
Как сообщали Юга.ру, утром 24 июня на курорте «Роза Хутор» сель объемом 100 кубометров сошел на дорогу в районе Сулимовского ручья на набережной Лаванда и перекрыл дорогу. В 8:30 спасатели обнаружили еще одно место схода грязекаменной массы. Общий объем селевого потока составил около 1500 кубометров.
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