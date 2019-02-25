Работы дизайнера из Адыгеи представят на выставке модной одежды в Совете Федерации
Создатель лаборатории моды SuzieM Сусанна Макерова вошла в число отечественных модельеров, чьи работы отобраны для выставки «Отечественные дизайнеры — российским женщинам»
Выставка модной одежды пройдет с 26 по 28 февраля в Москве в здании Совета Федерации. Коллекция будет представлена на манекенах. С подробной информацией об авторе и описанием каждой модели можно будет ознакомиться на расположенных рядом стендах, а также в каталоге выставки.
Свои луки представят Алёна Ахмадулина (Москва), Игорь Гуляев (Санкт- Петербург), Татьяна Парфенова (Санкт-Петербург), бренд La Pina (Москва), Айшат Кадырова (Грозный), бренд Borismama (Екатеринбург), Екатерина Спирова (Иваново), Елена Агафонцева (Новгород), Галина Подзолко (Омск), Ёргос Погосян (Сочи) и Сусанна Макерова (Майкоп).
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В Совете Федерации от каждого дизайнера будут представлены три модных лука: подиумный, прет-а-порте и офисный. Задача — представить цельный образ для торжественных случаев, повседневный вариант, оптимальный для любой женщины, а также деловой лук.
«Выставка посвящена Международному женскому дню. Деятельность дизайнера в первую очередь направлена на то, чтобы сделать женщину неотразимой. Поэтому для экспозиции предлагаю луки, которые, на мой взгляд, формируют образ современной женщины — образ бизнесвумен с активной жизненной позицией и своим определенным мнением, при этом достаточно женственной и элегантной», — рассказала порталу Юга.ру Сусанна Макерова.
По замыслу организаторов, выставка призвана наглядно продемонстрировать, что в России можно одеваться модно, современно, стильно, приобретая качественную одежду отечественного производства.
«Мода охватывает все сферы жизни, она очень чувствительна ко всем переменам в обществе и может по праву считаться эффективным инструментом в политике. Думаю, выставка в Совете Федерации — это значимый шаг со стороны власти, нацеленный на поддержку и популяризацию отечественной моды, развитие индустрии моды в целом», — считает Сусанна Макерова.
Организатором выставки выступила Ассоциация содействия развитию индустрии моды «Недели моды» при поддержке текстильной компании «Протекс» и коммерческого банка «Кранбанк».
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