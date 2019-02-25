Работы дизайнера из Адыгеи представят на выставке модной одежды в Совете Федерации

Создатель лаборатории моды SuzieM Сусанна Макерова вошла в число отечественных модельеров, чьи работы отобраны для выставки «Отечественные дизайнеры — российским женщинам»

Выставка модной одежды пройдет с 26 по 28 февраля в Москве в здании Совета Федерации. Коллекция будет представлена на манекенах. С подробной информацией об авторе и описанием каждой модели можно будет ознакомиться на расположенных рядом стендах, а также в каталоге выставки.

В Совете Федерации от каждого дизайнера будут представлены три модных лука: подиумный, прет-а-порте и офисный. Задача — представить цельный образ для торжественных случаев, повседневный вариант, оптимальный для любой женщины, а также деловой лук.

«Выставка посвящена Международному женскому дню. Деятельность дизайнера в первую очередь направлена на то, чтобы сделать женщину неотразимой. Поэтому для экспозиции предлагаю луки, которые, на мой взгляд, формируют образ современной женщины — образ бизнесвумен с активной жизненной позицией и своим определенным мнением, при этом достаточно женственной и элегантной», — рассказала порталу Юга.ру Сусанна Макерова.