Адыгея и Турция решили устроить совместные фестивали культуры
В 2019 году творческие коллективы и общественные организации Адыгеи и Турции совместно проведут фестиваль культуры
Об этом представители органов власти Адыгеи и мэрии Анкары, Стамбула, Дюздже договорились 25 апреля во время официального визита делегации правительства Адыгеи в Турцию.
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Глава республики Мурат Кумпилов назвал значимым преимуществом культурное взаимодействие в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции. 26 апреля в Стамбуле состоится концерт, на котором национальную культуру Адыгеи представят ведущие ансамбли республики — «Исламей» и «Нальмес».
Заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин 26 апреля во время переговоров с главой Адыгеи рассказал, что крупнейший город Турции уже принимал участие в фестивале в Москве, прошедшем в рамках года культуры и туризма, и предложил использовать подобный формат для культурного обмена между Майкопом и Стамбулом.
Глава Адыгеи поддержал инициативу и сообщил, что подобная договоренность уже есть с Дюздже, где в этом году на базе университета пройдет молодежный фестиваль.
Мурат Кумпилов предложил творческим коллективам Стамбула принять участие в международном фестивале адыгской культуры в Майкопе. Он также пригласил преподавателей, студентов и представителей диаспоры стать участниками Международного фестиваля адыгской культуры, который проводится в республике раз в два года.
В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что одним из первых совместных с Турцией мероприятий станет студенческий фестиваль адыгской культуры в рамках международного фестиваля национальных культур. Он пройдет осенью на базе университета Дюздже. Кумпилов поручил министру культуры Адыгеи и главе минобра республики оказать необходимое содействие в организации фестиваля.
Помимо этого, для расширения направлений сотрудничества между Адыгеей и Турцией предложили ряд инициатив: реализация практического курса «Русский язык как иностранный для школьников Дюздже», проведение лекций «Здравствуйте! Культура общения и приветствия в России» и конференций «Дорога в Россию!».
Как сообщали Юга.ру, 23 апреля делегация Адыгеи прибыла в Турцию с деловым визитом, направленным на расширение торгово-экономических и культурно-образовательных связей, а также развитие отношений с адыгской диаспорой.
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