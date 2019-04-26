Адыгея и Турция решили устроить совместные фестивали культуры

В 2019 году творческие коллективы и общественные организации Адыгеи и Турции совместно проведут фестиваль культуры

Об этом представители органов власти Адыгеи и мэрии Анкары, Стамбула, Дюздже договорились 25 апреля во время официального визита делегации правительства Адыгеи в Турцию.

Глава республики Мурат Кумпилов назвал значимым преимуществом культурное взаимодействие в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции. 26 апреля в Стамбуле состоится концерт, на котором национальную культуру Адыгеи представят ведущие ансамбли республики — «Исламей» и «Нальмес».

Заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин 26 апреля во время переговоров с главой Адыгеи рассказал, что крупнейший город Турции уже принимал участие в фестивале в Москве, прошедшем в рамках года культуры и туризма, и предложил использовать подобный формат для культурного обмена между Майкопом и Стамбулом.

Глава Адыгеи поддержал инициативу и сообщил, что подобная договоренность уже есть с Дюздже, где в этом году на базе университета пройдет молодежный фестиваль.