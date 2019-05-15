В Краснодаре открыли после ремонта подъезд к поселку Индустриальному
В Краснодаре 15 мая завершили основные работы на участке от улицы Евдокимовской до Восточного обхода у поселка Индустриального
На дороге уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, движение открыли в 8:00. Осталось нанести разметку и установить знаки, но эти работы завершат без ограничения движения.
Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что этой загруженной магистралью, которая соединяет трассу М4 «Дон» и улицу 1-го Мая, пользуются жители нескольких поселков и микрорайонов, поэтому ремонт нужно было сделать быстро. Для этого дорогу пришлось полностью перекрыть.
«Перед подрядчиком стояла задача справиться с основными работами чуть больше чем за месяц и открыть проезд уже в мае. Эта задача выполнена. И теперь мы фактически завершили комплексный ремонт всех 10 км этой дороги», — сказал Первышов.
В 2019 году в поселке Индустриальном по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также отремонтируют участок по улице Евдокимовской от Милютинской до Весенней, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 14 мая в Краснодаре открыли дополнительную полосу для автомобилей на улице Сормовской в сторону Комсомольского микрорайона.
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