«Магнит» показал новый логотип
На сайте и в соцсетях торговой сети «Магнит» появились изображения нового логотипа для магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»
Сообщество компании во «ВКонтакте» опубликовало новый логотип днем 18 февраля, а затем удалило изображение. Однако на сайте «Магнита» остались новости, в которых используется новый шрифт и логотип.
Пресс-служба компании официциально не прокомментировала возможный редизайн. Также нет информации о том, будет ли компания использовать новые логотипы.
Новый логотип появился в некоторых новостях компании. Однако он не изменился в шапке официального сайта.
Редизайн произошел в сети магазинов «Магнит Косметик». Там в надписи также изменился шрифт, а внутри логотипа появилась бабочка.
Кроме того, появился новый логотип «Семейного Магнита».
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Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года в Краснодаре открылся первый «Семейный Магнит» с обновленным дизайном.
В феврале 2019 года стало известно, что по итогам прошлого года «Магнит Косметик» обогнал «Л'Этуаль» и заработал больше всех на розничном рынке косметики.
Комментарий председателя Общества слепых и много фотографий
«Магнит» показал новый логотип
На сайте и в соцсетях сети появились новые логотипы магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»
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