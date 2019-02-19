«Магнит» показал новый логотип

На сайте и в соцсетях торговой сети «Магнит» появились изображения нового логотипа для магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»

Сообщество компании во «ВКонтакте» опубликовало новый логотип днем 18 февраля, а затем удалило изображение. Однако на сайте «Магнита» остались новости, в которых используется новый шрифт и логотип.

Пресс-служба компании официциально не прокомментировала возможный редизайн. Также нет информации о том, будет ли компания использовать новые логотипы.