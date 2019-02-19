«Магнит» показал новый логотип

Краснодарский край

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На сайте и в соцсетях торговой сети «Магнит» появились изображения нового логотипа для магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»

Сообщество компании во «ВКонтакте» опубликовало новый логотип днем 18 февраля, а затем удалило изображение. Однако на сайте «Магнита» остались новости, в которых используется новый шрифт и логотип.

Пресс-служба компании официциально не прокомментировала возможный редизайн. Также нет информации о том, будет ли компания использовать новые логотипы.

Новый логотип появился в некоторых новостях компании. Однако он не изменился в шапке официального сайта.

Редизайн произошел в сети магазинов «Магнит Косметик». Там в надписи также изменился шрифт, а внутри логотипа появилась бабочка.

Кроме того, появился новый логотип «Семейного Магнита».

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Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года в Краснодаре открылся первый «Семейный Магнит» с обновленным дизайном.

В феврале 2019 года стало известно, что по итогам прошлого года «Магнит Косметик» обогнал «Л'Этуаль» и заработал больше всех на розничном рынке косметики.

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«Магнит» показал новый логотип

На сайте и в соцсетях сети появились новые логотипы магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»

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