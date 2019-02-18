Краснодарский край вошел в десятку регионов с наилучшим качеством жизни

РИА «Рейтинг» составил топ регионов с самым высоким качеством жизни в 2018 году

Первые места в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область — у них сводный рейтинговый балл превышает 70 из 100 возможных. Эти регионы возглавляют список много лет и авторы исследования полагают, что в ближайшие годы ситуация не изменится.

Далее в списке Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области. На первые десять регионов рейтинга приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал. Кабардино-Балкария, Ингушетия и Карачаево-Черкесия вошли в замыкающую десятку рейтинга, сообщает РИА «Новости» .

Регионы сравнивали по 70 показателям фактического состояния аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. С помощью этих индикаторов специалисты рассчитали рейтинговый балл. При составлении топа использовали данные Минздрава, Минфина, Центробанка, Росстата, сообщает RT .

Как сообщали Юга.ру, Дагестан и Кабардино-Балкария в 2018 году попали в число регионов с самыми низкими пенсиями, а самую низкую зарплату по стране, по данным РИА «Рейтинг», получают в Адыгее.

Чечня в ноябре 2018 года в четвертый раз стала самым трезвым регионом России.