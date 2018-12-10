Дагестан и Кабардино-Балкария попали в число регионов с самыми низкими пенсиями

Пенсионный фонд России рассказал, где в стране платят самую высокую и самую низкую пенсию

По данным фонда, самая высокая пенсия в России — на Чукотке. На 1 июля 2018 года ее средний размер достигал 25 тыс. 173 рублей. Средний размер пенсии в целом по стране — 14 тыс. 144 рубля. Этого показателя не достигают в 46 регионах. Самые низкие пенсии в Кабардино-Балкарии (11 тыс. 413 рублей) и Дагестане (11 тыс. 653 рубля), пишет «Российская газета».