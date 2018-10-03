Республики Северного Кавказа, Кубань и Крым возглавили рейтинг регионов РФ с низкой смертностью

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) проанализировал демографические данные за период с января по июль 2018 года и составил рейтинг уровня смертности в регионах России

Исследование ОНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» показало, что за семь месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности снизился в 23 субъектах России, в 55 субъектах вырос, еще в 7 регионах остался на прежнем уровне. Топ регионов с положительной динамикой снижения смертности возглавила Ингушетия (6,7%). В тройку вошли Калмыкия (4,8%) и Севастополь (4,4%). Следом идут Чечня (4,3%), Карачаево-Черкесия (4,2%), Ямало-Hенецкий автономный округ (4%), Адыгея (3,8%), Кабардино-Балкария (3,4%), Краснодарский край (2,3%) и Крым (2,1%).

Ингушетия также стала лидером среди регионов с самым низким количеством смертей на 1 тыс. человек — 2,8 случая. За ней следуют Чеченская Республика (4,5 случая на 1 тыс. человек), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,8), Дагестан (5), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (6,4), Саха (8,2), Кабардино-Балкария (8,5), Тыва (9), Карачаево-Черкесия (9,1) и Москва (9,9). Уровень смертности населения на 1 тыс. человек больше всего вырос в Чукотском автономном округе (21,7%), Ненецком автономном округе (7,5%), Забайкальском крае (5,9%), Сахалинской области (5,7%), Республике Марий Эл (4,7%), Мурманской (4,5%), Курганской (4,5%), Кемеровской (4,2%), Пензенской (4,1%) и Нижегородской областях (4%).

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