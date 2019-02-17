В Дагестане из-за загрязнения экологии хотят закрыть 44 кирпичных завода

В Дагестане собираются закрыть 44 кирпичных завода, которые не соблюдали экологические нормы

Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

С 1 января в Каспийске и Карабудахкентском районе перестали работать 23 предприятия, которые производили кирпич. Их закрыли из-за несоблюдение экологических норм и негативного влияния на окружающую среду и воздух. В пасмурную погоду дым с заводов ухудшал видимость для пилотов самолетов, которые вылетали из аэропорта Махачкалы, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источник.

В середине января от руководителей еще 21 завода потребовали закрыть производство.

Планируется, что на месте заводов восстановят почву. В республике собираются найти новые месторождения кирпичных глин. После этого хотят найти инвесторов для строительства современных кирпичных заводов.