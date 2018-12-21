Мобильные операторы предупредили о повышении цен из-за роста НДС

Мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 оповестили своих абонентов о скором изменении цен и тарифов

По информации «Коммерсанта», операторы разослали абонентам СМС, в которых проинформировали о повышении цен на услуги связи.

Так, «Вымпелком» сообщил об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года. Отмечается, что цена будет увеличена «на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек», а цены и тарифы без учета НДС сохранятся. Один из абонентов оператора рассказал изданию, что в службе поддержки ему пояснили, что «компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС».

Абонентов «Мегафона» проинформировали о том, что оператор обновит цены с 9 января в связи с повышением ставки НДС.

На сайте Tele2 указывается, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому вынужден пересмотреть стоимость услуг. Уточняется, что «на части архивных тарифных планов произойдет изменение параметров» с 1 января 2019 года.