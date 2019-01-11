В Адыгее пожилого мужчину будут судить за организацию наркопритона
В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего майкопчанина, обвиняемого в организации и содержании наркопритона
«На подозреваемого пожаловались соседи. За домом майкопчанина несколько дней велось наблюдение. Хозяина задержали в тот момент, когда внутри находились несколько посетителей притона. Там оперативники изъяли приспособления для приготовления и потребления наркотиков, а также другие улики», — рассказала пресс-служба МВД по Адыгее.
Отмечается, что в притоне употребляли наркотик «соль».
Ранее подозреваемый был судим за совершение преступления в этой сфере.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.
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