В Краснодаре у наркодилера нашли полкило «соли»

Полицейские Краснодара задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков

Во время проверки оперативной информации сотрудники правоохранительных органов задержали на одной из улиц Краснодара мужчину, который пытался спрятать закладку с порошкообразным веществом светлого цвета.

Еще более 20 свертков с этим веществом полицейские нашли при личном досмотре задержанного и при осмотре его квартиры. Экспертиза установила, что изъятое — синтетический наркотик «соль» общаей массой около 500 граммов.

В отношении 44-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), максимальное наказание по которым — пожизненное лишение свободы.

Полиция устанавливает других причастных к производству и сбыту наркотиков, сообщили 27 декабря в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.