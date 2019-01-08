Краснодарские онкологи спасли женщину с опухолью печени на последней стадии рака

Минздрав Краснодарского края 8 января рассказал о сложной операции, проведенной у 35-летней женщины

Женщину с острой болью доставили в больницу полгода назад. При обследовании у нее обнаружили злокачественное новообразование ободочной кишки. До этого болезнь протекала без симптомов, и пациентка оказалась в клинике уже на последней стадии рака.

Онкологи гастроэнтерологического отделения онкодиспансера №1 срочно удалили опухоль, однако метастаз уже поразили печень — причем он оказался на границе двух долей печени. Поскольку при таком расположении удаление технически очень сложно, на собранном консилиуме было решено провести химиотерапию — чтобы сначала уменьшить это новообразование, а потом его убрать.

Восьмичасовая операция закончилась успешно: врачи смогли сохранить у пациентки правую долю печени.

Как сообщали Юга.ру, в июне прошлого года в Краснодаре онкологи удалили мужчине двухстороннюю опухоль на обеих почках, при этом восстановив функционирование органов. 64-летний житель города тоже не знал об опухоли, когда обратился в поликлинику. Он просто собирался пройти плановое обследование.

Минздрав Краснодарского края напоминает о необходимости ежегодного обследования, чтобы не допускать новообразований и метастаз. Болезнь часто может протекать бессимптомно и не давать о себе знать вплоть до последних стадий.