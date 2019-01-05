Кубанские врачи спасли младенца весом 1,1 кг с редкой болезнью

Краснодарский край, Вся Россия

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Врачи перинатального центра Краевой клинической больницы № 2 вылечили новорожденного ребенка с редким заболеванием

В роддоме № 4 родился мальчик весом 1140 граммов. Спустя пять дней младенца перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии перинатального центра. 

У мальчика диагностировали метгемоглобинемию — редкая болезнь, при которой содержание метгемоглобина в крови превышает норму. Сейчас зафиксировано около 600 случаев заболевания во всем мире. Пациент краснодарского перинатального центра стал первым ребенком в крае с таким диагнозом.

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Активные признаки острой формы метгемоглобинеми проявляются на восьмые сутки жизни. Без правильной диагностики и своевременного лечения наступает смерть. При этом симптомы болезни похожи на сепсис маловесного ребенка, однако лечение сепсиса в таких случаях безрезультатно.

Кубанские медики применили современные технологии для спасения жизни младенца, подобрали специфическое лечение, провели консультации и обследования в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева в Москве.

В два месяца пациента перевели из реанимации в педиатрическое отделение Детской краевой клинической больницы, после чего мальчика выписали. Сейчас ему три месяца и его жизни ничего не угрожает, рассказали 5 января в пресс-службе минздрава Кубани.

Как сообщали Юга.ру, в конце декабря в краевом минздраве рассказали об успешно проведенной операции, которую хирурги успершно првоели четырехдневному младенцу с пороком сердца.

Здравоохранение Краснодар Медицина
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