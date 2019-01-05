Кубанские врачи спасли младенца весом 1,1 кг с редкой болезнью

Врачи перинатального центра Краевой клинической больницы № 2 вылечили новорожденного ребенка с редким заболеванием

У мальчика диагностировали метгемоглобинемию — редкая болезнь, при которой содержание метгемоглобина в крови превышает норму. Сейчас зафиксировано около 600 случаев заболевания во всем мире. Пациент краснодарского перинатального центра стал первым ребенком в крае с таким диагнозом.

В роддоме № 4 родился мальчик весом 1140 граммов. Спустя пять дней младенца перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии перинатального центра.

Активные признаки острой формы метгемоглобинеми проявляются на восьмые сутки жизни. Без правильной диагностики и своевременного лечения наступает смерть. При этом симптомы болезни похожи на сепсис маловесного ребенка, однако лечение сепсиса в таких случаях безрезультатно.

Кубанские медики применили современные технологии для спасения жизни младенца, подобрали специфическое лечение, провели консультации и обследования в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева в Москве.

В два месяца пациента перевели из реанимации в педиатрическое отделение Детской краевой клинической больницы, после чего мальчика выписали. Сейчас ему три месяца и его жизни ничего не угрожает, рассказали 5 января в пресс-службе минздрава Кубани.