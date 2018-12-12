Парень, первым рассказавший о пытках геев в Чечне, попросил Москалькову помочь в расследовании

Чечня

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Уроженец Омска Максим Лапунов, который впервые рассказал о пытках и преследованиях гомосексуалов в Чечне, повторно обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой

Парень отправил обращение к Москальковой 11 декабря, видео было записано накануне. В ролике Лапунов рассказал о бездействии следователей, которые не стали проверять его заявление о пытках в силовых структурах Чечни.

Он заявил, что был готов сотрудничать со следствием, поехать в Чечню и показать, в каком помещении его держали и пытали, однако правоохранители отказались везти его туда.

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«Следствие отказалось предоставить мне госзащиту и отвезти в Чечню моих представителей из Комитета пыток, мотивируя это тем, что они не адвокаты», — сказал Лапунов. 

Он отметил, что позже правозащитники нашли адвоката, который был готов поехать в Чечню, но следователи повторно отказали в содействии. По словам Лапунова, ему пришлось покинуть Россию из-за бездействия правоохранителей и их нежелания помогать.

Молодой человек обратился к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в расследовании.

Как писали Юга.ру, в мае 2017 года Максим Лапунов первым рассказал о пытках гомосексуалов в Чечне. По словам парня, его задержали и удерживали в Грозном, 12 суток он провел в подвале так называемой секретной тюрьмы для геев. Там его избивали, угрожали и заставляли выдать имена других представителей ЛГБТ-сообщества в республике.

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В августе Лапунова представили Татьяне Москальковой, в сентябре она передала его заявление в Следственный комитет. 

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Лапунова о незаконных действиях сотрудников полиции Грозного, однако позже решение отменили. После этого Москалькова попросила главу СКР Александра Бастрыкина закончить проверку о задержании Лапунова.

В августе 2018-го суд в Ессентуках признал законным отказ в возбуждении дела, а Ставропольский суд не удовлетворил жалобу Лапунова на решение суда первой инстанции.

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После этого молодой человек покинул Россиию, сказав, что исчерпал все методы защиты в этой стране. Адвокат Лапунова сообщил, что защита намерена обратиться в ЕСПЧ. В «Российской ЛГБТ-сети» рассказали, что Лапунов был вынужден уехать из страны из-за угроз.

ЛГБТ Правозащитники пытки Татьяна Москалькова
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