Парень, первым рассказавший о пытках геев в Чечне, попросил Москалькову помочь в расследовании

Уроженец Омска Максим Лапунов, который впервые рассказал о пытках и преследованиях гомосексуалов в Чечне, повторно обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой

Парень отправил обращение к Москальковой 11 декабря, видео было записано накануне. В ролике Лапунов рассказал о бездействии следователей, которые не стали проверять его заявление о пытках в силовых структурах Чечни. Он заявил, что был готов сотрудничать со следствием, поехать в Чечню и показать, в каком помещении его держали и пытали, однако правоохранители отказались везти его туда.

«Следствие отказалось предоставить мне госзащиту и отвезти в Чечню моих представителей из Комитета пыток, мотивируя это тем, что они не адвокаты», — сказал Лапунов.

Он отметил, что позже правозащитники нашли адвоката, который был готов поехать в Чечню, но следователи повторно отказали в содействии. По словам Лапунова, ему пришлось покинуть Россию из-за бездействия правоохранителей и их нежелания помогать.

Молодой человек обратился к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в расследовании.

Как писали Юга.ру, в мае 2017 года Максим Лапунов первым рассказал о пытках гомосексуалов в Чечне. По словам парня, его задержали и удерживали в Грозном, 12 суток он провел в подвале так называемой секретной тюрьмы для геев. Там его избивали, угрожали и заставляли выдать имена других представителей ЛГБТ-сообщества в республике.

В августе Лапунова представили Татьяне Москальковой, в сентябре она передала его заявление в Следственный комитет.

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Лапунова о незаконных действиях сотрудников полиции Грозного, однако позже решение отменили. После этого Москалькова попросила главу СКР Александра Бастрыкина закончить проверку о задержании Лапунова. В августе 2018-го суд в Ессентуках признал законным отказ в возбуждении дела, а Ставропольский суд не удовлетворил жалобу Лапунова на решение суда первой инстанции.