В Сочи подснежники зацвели на месяц раньше срока

Краснодарский край

Распечатать

  • Подснежники © Фото из группы vk.com/this_is_sochi
  • Подснежники © Фото из группы vk.com/this_is_sochi

В Сочи в середине января зацвели подснежники Воронова

Это редкий вид флоры, эндемик Кавказа. Цветы растут на Черноморском побережье и в Красной Поляне.

Сейчас подснежники можно найти в тисо-самшитовой роще, в каньонах Хосты.

«В 1977 году цветок был внесен в список охраняемых растений Краснодарского края. Сбор растений строго запрещен», — сообщили порталу Юга.ру в Сочинском отделении Русского географического общества.

По словам фитологов, подснежники расцвели раньше обычного примерно на месяц. Это связано с теплой первой половиной января в Сочи.

Одновременно с появлением цветов в лесу на курорте началась торговля краснокнижными растениями. Подснежники у сочинских рынков сейчас продают в среднем по 100 рублей за букет.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ Растениеводство Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Медведи в Кавказском заповеднике не могут уснуть из-за теплой зимы
Умерла вокалистка The Cranberries
Минэкономразвития признало неудавшимися попытки легализовать самозанятых
В Курганинске обнаружили АЧС
Губернатор Кубани решил поспорить с борцами за трезвость и вступился за вино
Автобус насмерть сбил пенсионерку на автовокзале Ставрополя

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале