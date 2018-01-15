В Сочи подснежники зацвели на месяц раньше срока
В Сочи в середине января зацвели подснежники Воронова
Это редкий вид флоры, эндемик Кавказа. Цветы растут на Черноморском побережье и в Красной Поляне.
Сейчас подснежники можно найти в тисо-самшитовой роще, в каньонах Хосты.
«В 1977 году цветок был внесен в список охраняемых растений Краснодарского края. Сбор растений строго запрещен», — сообщили порталу Юга.ру в Сочинском отделении Русского географического общества.
По словам фитологов, подснежники расцвели раньше обычного примерно на месяц. Это связано с теплой первой половиной января в Сочи.
Одновременно с появлением цветов в лесу на курорте началась торговля краснокнижными растениями. Подснежники у сочинских рынков сейчас продают в среднем по 100 рублей за букет.
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