В Сочи зацвела мушмула

Краснодарский край

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С началом осеннего похолодания в Сочи зацвела мушмула японская

«Небольшие бело-кремовые цветки, собранные в соцветия, источают нежный сладковатый аромат, чем даже сейчас, в прохладные ноябрьские дни, привлекают редких полусонных пчел и других насекомых», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

До конца ноября на месте соцветий образуются завязи плодов, которые в течении всей зимы будут наливаться соками и зреть. К началу весны ягоды мушмулы приобретут желтый оттенок и в течение весенних месяцев окончательно поспеют.

Родина мушмулы — субтропические регионы Японии и Китая. В Европу зимостойкое растение впервые завезли в XIX веке, постепенно его ареал сильно расширился: Черноморское побережье России от Геленджика до Сочи, юг Крыма, а также Дагестан, Абхазия, Грузия.

На вкус кисло-сладкие плоды мушмулы напоминают грушу и черешню одновременно.

Растениеводство Сочи
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