В Карачаево-Черкесии разыскивают полицейского, подозреваемого в пытках

В Карачаево-Черкесии объявили в розыск заместителя начальника Центра «Э» по СКФО Рустама Жилетежева, подозреваемого в пытках

Следователям необходимо было провести следственные мероприятия с участием Жилетежева, однако установить его местоположение не удалось. Сотрудники СК заподозрили, что 34-летний мужчина умышленно скрывается, препятствуя расследованию, в связи с этим его объявили в розыск, сообщает 13 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии 29 августа начали проверку после сообщений о пытках. Заявление подал 38-летний местный житель. Потерпевший заявил, что его склоняли к сотрудничеству, но после отказа стали пытать током. Следственный комитет 4 сентября возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.