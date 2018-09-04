В Карачаево-Черкесии на замначальника Центра «Э» по СКФО завели уголовное дело о пытках током

Против замначальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 4 сентября завели уголовное дело о превышении должностных полномочий

По данным следствия, 31 августа 38-летний местный житель пожаловался в правоохранительные органы на пытки со стороны работников Центра «Э» по СКФО. По словам мужчины, сотрудники заставляли его дать ложные показания по ранее совершенному преступлению, а после отказа пытали электрическим током. Среди них был заместитель начальника второго отдела Центра «Э».

Судмедэкспертиза показала, что у потерпевшего была поверхностная рана правой кисти. Такая травма могла появиться только при контакте с проводником электрического тока. Также у мужчины обнаружили кровоподтеки вокруг левого глаза и в области затылка.

Следственный комитет устанавливает круг свидетелей и выясняет обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.