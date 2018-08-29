В Карачаево-Черкесии СК проверит сообщения о пытках в полиции

В Карачаево-Черкесии следователи начали проверку после сообщений о пытках мужчины за отказ сотрудничать с полицейскими

Заявление о пытках подал 38-летний местный житель. Потерпевший заявил, что его склоняли к сотрудничеству, но после отказа стали пытать током.

«У потерпевшего выявлены: поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока (электрометка), а также кровоподтеки затылочной области и века левого глаза», — цитирует сообщение ведомства RT.