В Карачаево-Черкесии СК проверит сообщения о пытках в полиции

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии следователи начали проверку после сообщений о пытках мужчины за отказ сотрудничать с полицейскими

Заявление о пытках подал 38-летний местный житель. Потерпевший заявил, что его склоняли к сотрудничеству, но после отказа стали пытать током.

«У потерпевшего выявлены: поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока (электрометка), а также кровоподтеки затылочной области и века левого глаза», — цитирует сообщение ведомства RT.

Полиция пытки Следственный комитет
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