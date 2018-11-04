Новороссийский «Черноморец» обыграл «Спартак» из Владикавказа

Краснодарский край

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Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» на гостевом поле 4 ноября выиграл у «Спартака» из Владикавказа

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Игра прошла в рамках 16-го тура Профессиональной футбольной лиги во Владикавказе.

Счет открыл Дато Черткоев. Он отправил мяч в ворота хозяев на 15-й минуте. На 38-й и 79-й минутах голы реализовали Илья Захаров и Илья Стефанович. На 87-й минуте Алан Хугаев попытался сократить разрыв в счете. На 90-й минуте Стефанович оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 1:4.

В рамках 17-го тура «Черноморец» дома сыграет «Легионом Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится 11 ноября на стадионе «Центральный».

Как сообщали Юга.ру, в рамках 16-го тура ПФЛ «Краснодар-3» на гостевом поле проиграл СКА (Ростов-на-Дону).

ПФЛ ФК «Черноморец» Футбол
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