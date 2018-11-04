«Краснодар-3» в Ростове уступил СКА
Футбольный клуб «Краснодар-3» на гостевом поле 4 ноября проиграл СКА (Ростов-на-Дону)
Встреча 16-го тура Профессиональной футбольной лиги прошла на ростовском стадионе «Труд».
Матч завершился со счетом 2:1. Хозяева реализовали два пенальти на 26-й и 73-й минутах. Отличились Гусейн Гусейнов и Валерий Манько. Разрыв в счете сократил Руслан Рзаев на седьмой минуте добавочного времени.
Следующий матч «Краснодар-3» проведет с «Урожаем». Городское дерби состоится 7 ноября на стадионе «Кубань».
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