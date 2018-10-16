На Кубани определили первоначальный список имен для аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы

Общественная палата Краснодарского края 15 октября провела заседание, в котором сформировала первоначальный список имен для трех кубанских аэропортов

Как писали Юга.ру, в начале октября в Общественной палате предложили дать российским аэропортам имена выдающихся соотечественников в рамках проекта «Великие имена России». От Кубани представлено три города: Краснодар, Анапа и Сочи.

В обсуждении участвовали члены общественных палат Сочи, Анапы и Краснодара, представители Кубанского казачьего войска, ветеранских, молодежных, добровольческих организаций.

Участники обсуждения составили первоначальный список имен. Аэропорт Краснодара предложили называть в честь императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова или летчицы Евдокии Бершанской. Сочинский аэропорт может носить имя космонавта Виталия Севастьянова или адмирала Михаила Лазарева. Для аэропорта Анапы предложили имя писателя Ивана Вараввы или Материи Марии.

Региональный список имен будут формировать до 21 октября в общественных палатах. В течение следующей недели жители смогут предложить свой вариант имени на сайте проекта или по телефону горячей линии.

Предполагаемые имена аэропортов должны иметь историческую связь с городом. В качестве претндентов нельзя рассматривать имена политиков, которые работали в последние сто лет.