ФАС изучит ситуацию с ростом цен на авиабилеты из аэропортов Ставрополья в 4-5 раз

Власти Ставропольского края обратились в ФАС с просьбой изучить ситуацию со значительным ростом цен на авиабилеты из аэропортов Минвод и Ставрополя

Глава краевого минэкономразвития Валерий Сизов на совещания по развитию конкуренции сообщил, что из обоих аэропортов региона «в июле цены на авиабилеты в экономклассе выросли в четыре-пять раз» по разным направлениям, в том числе самому популярному — в Москву. Так, уточнил он, если в январе 2018 года стоимость авиабилетов туда-обратно из этих аэропортов составляла порядка 10 тыс. рублей, то на прошлой неделе цена на это же направление в обе стороны достигала 40 и 50 тыс. рублей.

«Хотелось бы просить поддержки и помощи в части, на наш взгляд, недобросовестной конкуренции со стороны авиаперевозчиков, осуществляющих перелеты на территории Ставропольского края», — цитирует Сизова «Интерфакс».

Замглавы ФАС Андрей Цыганов, который проводил совещание, отметил, что информация региона будет учтена. Он отметил, что займется разбирательством центральный аппарат службы.