Уголовное дело против редактора «БлогСочи» Валова направят в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении редактора «БлогСочи» Александра Валова, которого обвиняют в вымогательстве

По версии следствия, Валов требовал у депутата Госдумы Юрия Напсо 150 тыс. рублей, угрожая опубликовать сведения и фотографии, которые могут причинить вред парламентарию в связи с его работой. Затем редактор разместил несколько статей на сайте, после ему перечислил деньги помощник депутата.

Однако после этого Валов потребовал еще 150 тыс. рублей за удаление статей, что позже было сделано. Редактор также потребовал каждый месяц перечислять ему по 20-30 тысяч рублей за непубликацию аналогичных статей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.