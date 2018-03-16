СКР возбудил уголовное дело о покушении на Юлию Скрипаль

Российские следственные органы будут расследовать покушение на гражданку РФ Юлию Скрипаль. Ее отец — бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль — в 2010 году получил убежище в Великобритании

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СКР.

Отмечается, что расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. К нему планируется привлечь высококвалифицированных экспертов, также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Также СКР возбудил дело об убийстве в Лондоне бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота», соратника Бориса Березовского Николая Глушкова (ст. 105 УК РФ). Его тело с признаками удушья было найдено 13 марта. Основная версия британских следователей — суицид.

Как сообщали Юга.ру, 5 марта в британском городе Солсбери мужчина и женщина отравились неизвестным веществом, после чего их госпитализировали в критическом состоянии, сейчас они находятся в коме. Пострадавшими оказались работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Спустя несколько дней британский премьер ТерезаМэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который был разработан Россией, и заявила о высокой вероятности причастности российской стороны к покушению.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает.