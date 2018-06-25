В Сочи на туристских объектах Кавказского заповедника введут раздельный сбор мусора

В Сочи планируют обустроить на посещаемых рекреационных объектах Кавказского заповедника пункты раздельного сбора отходов

Пункты планируют обустроить в экокомплексе «Лаура», Тисо-самшитовой роще и центральной усадьбе заповедника в Адлерском районе.

«Наш совместный с Сочинским отделением Русского географического общества проект "Чистые горы Кавказа" победил в конкурсе Фонда президентских грантов​. Будем налаживать механизм раздельного сбора отходов на пилотных туристических объектах», — сообщили в Кавказском заповеднике.

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в районе Красной Поляны из‑за теплой погоды досрочно открыли летний туристический сезон и запустил первые пешеходные маршруты.