В Сочи на туристских объектах Кавказского заповедника введут раздельный сбор мусора

Краснодарский край

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В Сочи планируют обустроить на посещаемых рекреационных объектах Кавказского заповедника пункты раздельного сбора отходов

Пункты планируют обустроить в экокомплексе «Лаура», Тисо-самшитовой роще и центральной усадьбе заповедника в Адлерском районе.

«Наш совместный с Сочинским отделением Русского географического общества проект "Чистые горы Кавказа" победил в конкурсе Фонда президентских грантов​. Будем налаживать механизм раздельного сбора отходов на пилотных туристических объектах», — сообщили в Кавказском заповеднике.

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в районе Красной Поляны из‑за теплой погоды досрочно открыли летний туристический сезон и запустил первые пешеходные маршруты.

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