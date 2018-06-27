Координатору «Эковахты» Рудомахе предъявили обвинение в клевете на бывшего вице-губернатора Кубани, депутата Ремезкова

Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю предъявил обвинение координатору «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрею Рудомахе в клевете в адрес депутата Госдумы и бывшего вице-губернатора Кубани Александра Ремезкова

Как сообщали ЮГА.ру, уголовное дело о клевете в отношении Андрея Рудомахи и его помощника Дмитрия Шевченко возбудили в сентябре 2016 года. Заявление о его возбуждении в Следственный комитет подал Ремезков. Он обвинил экологов в клевете, отрицая, что у него есть дачи в Туапсинском и Динском районах, о которых неоднократно заявляли активисты. Активисты утверждали, что оба дачных объекта принадлежат женщине, которая является родной сестрой Ремезкова.

В том же месяце Минюст внес «Эковахту» в список иностранных агентов. В организации связали это с расследованием о бизнесе Ремезкова. Тот ранее оказался в центре скандала, связанного с землями на побережье и махинациями возглавляемой им «Черноморской финансовой компании». Репортаж об этом был показан в эфире еженедельной программы «Вести недели» c Дмитрием Киселевым на канале «Россия 1». Там речь шла об объектах, которые корреспондент назвал «роскошным особняком» Жанны Арефьевой — сестры Александра Ремезкова, ее же загородной резиденцией в Туапсинском районе и дачей Александра Ремезкова, официально оформленной как реабилитационный центр на 150 мест. Репортаж «России 1» во многом пересекается с расследованиями «Эковахты», выходившими за несколько лет.

В феврале 2016 года Краснодарский арбитражный суд приступил к рассмотрению иска Росимущества об аннулировании договора с Арефьевой об аренде земли и истребовании из незаконного владения 3 га в прибрежной полосе Черного моря — в селе Бжид Туапсинского района. «Эковахта» неоднократно обращалась в контролирующие структуры с жалобами на то, что территорию пляжа перекрыли уходящим в море бетонным забором.

Сам Александр Ремезков расследования «Эковахты» назвал отработкой заказа: «Эти якобы экологи — не более чем коммерческая структура, которая отрабатывает заказ».