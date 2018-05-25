Ростовский художник объяснил, зачем он нарисовал счастливых людей в окнах дома

Ростовский художник Александр Долондуцкий рассказал порталу Юга.ру, что собственник здания хотел оригинально украсить здание и сделать подарок городу к чемпионату мира по футболу

Как писали Юга.ру, в Ростове на улице Шолохова в окнах дома нарисовали счастливых людей.

«Этот дом нежилой, людей расселили. Дом хотели реконструировать, но собственник принял решение не просто завесить его баннером, а украсить оригинанальным способом. Я подготовил несколько эскизов, в итоге выбрали тот, где люди изображены в окнах. Это своеобразный подарок городу перед ЧМ. На днях уберем забор рядом с домом, там нарисовано кафе, красивая арка. Над проектом работали шесть художников. Столкнулись и с негативными высказываниями от горожан. Но надо было что ли грустных людей рисовать?» — отметил в беседе с журналистом Юга.ру Долондуцкий.

Его художественная мастерская профессионально занимается росписью стен. Мастер рассказал, что уже расписал множество объектов в городе: например, павильон на Центральном рынке, вольеры в зоопарке, детские сады.

Счастливые люди, украсившие дом на Шолохова попали в выпуск шоу «Вечерний Ургант». Эфир состоялся 24 мая.

Иван Ургант сказал в передаче: «Ростов готовится к чемпионату мира. В окнах дома на проспекте Шолохова, 127 нарисовали, внимание... счастливых горожан. Нарисованные счастливые жители Ростова стоят в окнах. Зачем тратить столько краски и рисовать целого человека? Достаточно нарисовать улыбки на жителях города».

Ургант заявил, что деньги на роспись дома выделила администрация города.

«Никаких бюджетных средств потрачено не было, это все деньги собственника здания», — сказал Долондуцкий.

